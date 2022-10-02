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Россия испытывает нехватку высокоточных ракет - британская разведка

Россия испытывает нехватку высокоточных ракет - британская разведка

Россия испытывает нехватку высокоточных ракет и использует ценные военные ресурсы, убивая мирных жителей, которых теперь называет «своими гражданами», - британская разведка

В день, когда Путин подписан соглашение об аннексии 4 областей Украины, российские войска нанесли удар по автоколонне к юго-востоку от Запорожья.

Боеприпасом, скорее всего, была российская ракета ПВО большой дальности, использовавшаяся для наземной атаки. Это ценный ресурс для сбивания самолетов и ракет. И его использование против мирных говорит о нехватки в России высокоточных ракет большой дальности.

Джерело: https://t.me/vekha/49981

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