Россия желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии Дня Победы - британская разведка

Британская разведка сообщает, что Россия, вероятно, желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии Дня Победы, и это может повлиять на то, насколько быстро и энергично войска РФ будут пытаться проводить операции.

«В настоящее время российские силы продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам», – говорится в отчете разведки.

По информации британской разведки, сохраняется высокий уровень активности российской авиации, поскольку РФ стремится обеспечить непосредственную авиационную поддержку своего наступления на востоке Украины, подавить и уничтожить ее средства ПВО.

Источник: https://t.me/truexanewsua/42709

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