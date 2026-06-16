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россия массировано атакует фейками польскую компанию, которая поставляет боеприпасы в Украину

россия массировано атакует фейками польскую компанию, которая поставляет боеприпасы в Украину

Речь идет о польской PHU Lechmar, которая заключила контракт с Госпогранслужбой Укрианы на поставку боеприпасов. Контракт на сумму в 23 млрд гривен сопровождался активной дезинформацией со стороны российских спецслужб и попытками дискредитировать работу компании, заявила Wprost (https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/12355221/polska-firma-najwiekszym-dostawca-amunicji-dla-ukrainy-przerywamy-milczenie.html) пресс-секретарь польской компании PHU Lechmar.

россия ведет войну одновременно на нескольких фронтах: на поле боя, в информационной и психологической сферах. Одна из целей – дискредитировать каналы поставки Украины. Не случайно ложная информация о компании Lechmar, опубликованная Службой внешней разведки рф, появилась на более чем 600 пророссийских сайтах в течение нескольких часов

– сказала Сюдила.

Такие же нарративы добавила она, начали появляться и в украинском информационном пространстве.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/69061

Новости портала «Весь Харьков»

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