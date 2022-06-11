Россия может "укрепиться" до 9 гектаров

Россия живёт в самую безгероическую эпоху в своей истории. По Кремлю ползают какие-то плюгавые лилипуты с комплексами, а из участников безумной "спецоперации" герои как-то не лепятся от слова "совсем". Чтобы хоть как-то скрасить тягучие будни тягостного безвременья делаются попытки найти утешение в личностях и преданиях старины глубокой. Нечто подобное наблюдалось в России после крушения СССР. И вот снова "вождь" орд военных преступников, мародеров и лицемеров в поиске, к кому примазаться, чтобы не казаться вовсе ущербным, а черни дать сигнал для лучшей ориентации, куда идут процессы в стране.

В последние месяцы на Путина пытались натянуть образы различных персонажей прошлого. В канун "СВО" крутилась тема Александра Невского: "Кто с мечем к нам придет, от меча и погибнет!" Такой жутко устрашающий клич против НАТО. Но не сработало: карлик в доспехах и латах выглядел ненатурально.

После начала вторжения Путина представляли в сталинском образе "отца народов", дабы сплотить полчища многонационалов. Его имитационные реверансы в сторону совкового электората, показательная порка части чиновников и олигархов вещевали возврат усатого чудовища. Но для полноценного культа недотянула гнетущая посредственность Путина. Так же быстро провалилась попытка представить путинских генералов в образе продолжателей дела адмирала Ушакова. Стёртые с лица земли Мариуполь и Северодонецк, бесчеловечные преступления в Буче и прочие "подвиги" поставили крест на данной дурной затее.

Очередную историческую дату, а именно 350-летие рождения Петра I, путинские политтехнологи решили использовать для возбуждения масс вирусом гордости за Россию. В этот день Путин сделал ряд заявлений довольно противоречивого характера. Словами дня стали "возвращать" и "укреплять". "Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь", – проронил кремлевский обитатель. Детям с пелёнок вбивают в головы, что Россия – большая. В этом весь нацбилдинг: постоянно расширяться, чем-то прирастать, используя для этого все способы, включая тотальное игнорирование международного права. Но количество катастрофически отстаёт от качества. К примеру, микрогосударство Люксембург в 6840 раз меньше РФ по площади, но люди там живут в 5 раз лучше, чем россияне... В чем сила, брат?

Что характерно Путин даже и не скрывает, что начатая им антиукраинская авантюра катастрофична, ведь если "нет консолидации – все будет распадаться". Поразительное прозрение, а ведь сам говорил: "кто обзывается, тот сам так называется". Российским сепаратистам всех мастей даёшь карт-бланш. Касательно качества жизни глубинных россиян, то им опять не повезло. "Через 10 лет Россия будет жить лучше", — успокоил Путин. А сейчас всем затянуть пояса. Страху добавила Набиуллина, указавшая, что "Влияние санкций пока проявляется менее остро, чем ожидалось, полный их эффект впереди".

Пока Путин захватывает украинские земли, российская экономика только в 2022 году обвалится на такой процент, будто в стране до основания разбомбили экономический ресурс, эквивалентный 10 омским областям!

К тому же ирредентистская риторика Путина по территориальному вопросу с отсылками к событиям двухсот-, трехсот-, четырехсотлетней давности до добра не доведет. В подлинно национальных интересах России побыстрее свернуть "спецоперацию" и вывести остатки контингента вторжения, а то к самой Москве нарастают территориальные претензии. В духе логики Путина депутат литовского Сейма Матас Малдейкис прямо заявил о готовности Литвы расторгнуть Поляновский договор, заключенный в XVII веке, и потребовать вернуть Смоленск. И у каждого соседа рыхлой российской федерации найдется, что предъявить Кремлю, который начинался с площади в 9 гектаров при Юрии Долгоруком, и рискует снова вернуться к своим историческим границам.

Источник: https://t.me/sytosokrata/653

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