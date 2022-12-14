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россия начала использовать старые боеприпасы

россия начала использовать старые боеприпасы

россия начала использовать боеприпасы, изготовленные несколько десятков лет назад, пишет Reuters (https://www.reuters.com/world/europe/burning-through-ammo-russia-using-40-year-old-rounds-us-official-says-2022-12-12/) со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США. “Они начали использовать устаревшие боеприпасы, некоторые из них были произведены более 40 лет назад", — сказал чиновник на условиях анонимности.

Согласно подсчетам этого высокопоставленного военного чиновника, к началу 2023 года россия израсходует полностью исправные запасы боеприпасы. Однако ситуация может измениться: а) в случае нелегального привлечения иностранных поставщиков; б) использования старых, если не сказать “древних” боеприпасов.

Как отмечает чиновник, использование старых запасов сопряжено с риском: «Вы загружаете боеприпасы, после чего скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят и взорвутся тогда, когда надо».

Мы же скрещиваем пальцы в надежде на то, что эти боеприпасы как раз будут взрываться в стволах. Ну и за поставки системы Patriot, конечно)

Тем временем в СНБО подтвердили, что Украина наладила собственное производство снарядов "советских" калибров. "Из приятного могу сказать, что мы наладили производство и 152-мм, и 122-мм калибра на наших предприятиях. Сейчас пойдет еще производство мин и других вещей. Речь о тысячах - это уже промышленный масштаб", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилова.

Важно напомнить, что о производстве собственных снарядов еще месяц тому сообщили (https://t.me/UOP_Official/962) в Укроборонпроме. Но никто не называл объемы. Слово "тысячи" тоже не дает полного понимания. В неделю? Месяц?

И тут важно еще одно напоминание. "У день росіяни випускають по наших позиціях приблизно 60 тисяч снарядів. Щодо того, що ми відповідаємо - то це десь 6,5 - 7 тисяч (снарядів - ред.). Тобто, приблизно у 10 разів менше". Это слова главы МВД Дениса Монастырского (https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3605069-rosiani-za-den-vipuskaut-po-ukrainskih-poziciah-blizko-60-tisac-snaradiv-monastirskij.html).

Джерело: https://t.me/blacklampa/7796

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