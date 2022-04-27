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россия начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях

россия начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях

Польская компания PGNiG заявила, что «газпром» с 27 апреля прекратит поставки газа в Польшу из-за «несоблюдения условий оплаты». Причина – отказ страны платить в валюте россии.

«Газпром» проинформировал «Булгаргаз» об остановке поставок газа с 27 апреля. Об этом сообщило Минэнерго Болгарии.

Австрия отказывается от российского газа. Федеральное правительство Австрии разрабатывает механизм полного отказа от российского газа.

«Россия доказывает, что энергоресурсы для них – это оружие. Поэтому ЕС нужно быть едиными и вводить эмбарго на энергоресурсы, лишая россиян их энергетического оружия», — заявил Ермак.

россия начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях

Источник: https://t.me/u_now/45734

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