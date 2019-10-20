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Россия нанесла новые мощные авиаудары в Сирии

Россия нанесла новые мощные авиаудары в Сирии

Россия продолжает наносить авиаудары в Сирии. На этот раз под огнем ВКС РФ оказались объекты в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют джихадисты. Об этом в субботу сообщает Al Masdar News.

По имеющейся информации, ВКС России осуществили атаку на авиабазу «Тафтаназ», которую удерживали джихадисты группировки «Хайят Тахрир Аль-Шам».

По данным военного источника в соседней провинции Латакия, ВКС России совершили более десяти авиаударов по авиабазе «Тафтаназ» и ее окрестностях; это привело к уничтожению инфраструктуры и конвоя подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией.

Кроме ударов по авиабазе «Тафтаназ», ВКС России также возобновили атаку на крепость джихадистов город Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров «Хайят Тахрир Аль-Шам» в южном Идлибе.

Источник: sprotyv.info

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