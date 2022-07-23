россия направила почти 85% своих вооруженных сил на войну в Украину - CNN

CNN со ссылкой на чиновника Минобороны США сообщает, что Россия направила почти 85% своих вооруженных сил на войну в Украину.

Россия собрала для этого свой военный контингент из других районов страны и по всему миру.

Также отмечается, что за время войны Украина уничтожила "тысячи" российских лейтенантов и капитанов, "сотни" полковников и "многих" генералов.

Сегодня уже не только военные эксперты, но и представители западных разведок, например руководитель британской MI6, публично заявляют, что в российской армии большие проблемы с комплектованием и резервом, а так же уничтожены большинство элитных кадровых частей. Так что мы подходим к тому моменту, когда у России реальная проблема с кадрами на всех уровнях - от солдат до старших офицеров. И это мы ещё не начинали... ))

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/17654

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