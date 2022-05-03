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Россия не сможет строить катера «Раптор»

Россия не сможет строить катера «Раптор»

Россия на сегодняшний день не способна строить катера проекта 03160 «Раптор».

Об этом пишет Злой одессит, комментируя информацию о том, что в районе острова Змеиный было уничтожено два российских катера.

«Дело в том, что они не только являются копией шведских СВ90, но и ряд узлов и оборудования в этих катерах – не российские. Например, на «Рапторах» установлены американские рядные 6-цилиндровые турбодизели «Caterpillar» C18 ACERT E-rating, водомётные движители «Rolls-Royce» Kamewa 36A3 HS. Так же эти катера оснащались американской гиростабилизированной оптико-электронной системой (ГОЭС) производства «FLIR Government Systems»», — пишет автор.

Он отмечает, что на сегодня из-за отсутствия соответствующих комплектующих и невозможности их заменить производства данных катеров заморожено.

Защитники нанесли невосполнимый урон врагу.

«Великая морская сверхдержава не способная строить даже корабли 4-ранга», — резюмировал «Злой одессит».

Источник: sprotyv.info

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