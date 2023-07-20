Россия ночью ударила по центру Николаева и Одессы

В Николаеве а результате российской атаки 18 пострадавших, 9 из них, включая 5 детей - в больнице. Двоих удалось спасти из-под завалов. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Также оккупанты нанесли удар по Одессе. Есть разрушение, поднялся пожар на площади 300 м2. Известно о двух госпитализированных пострадавших.

Есть также «прилет» в области.

На фото спасенный котик в Николаеве.

Джерело: https://t.me/u_now/105615

UPD

Минулої доби росіяни вдарили по Україні 16 "Калібрами", 8 ракетами Х-22, 6 ракетами "Онікс" і керованою Х-59, - Генштаб ЗСУ

Також росіяни застосували 32 Shahed.

Знищено 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керована авіаційна ракета Х-59 та 23 ударних БпЛА Shahed.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/36012

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