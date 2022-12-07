Россия ограничена в "блэк-аут" плане, поэтому надеется на поставки из Ирана

Несмотря на свою фактическую неэффективность, план Суровикина по "блэк-ауту" для Украины Россия будет продолжать.

Так, российские кремлевские аналитики считают, что удары по инфраструктуре "дают должный эффект по принуждению Украины к переговорам". При этом не уточняются ни параметры, по которым подсчитывается эффективность, ни конечные акторы, которые должны лоббировать переговоры, поскольку объективно удары по инфраструктуре вызывают недовольство граждан (но не по отношению к украинской власти, как это следует из гениальных записок кремлёвских аналитиков, а по отношению к Кремлю, поэтому каждый новый удар, наоборот, понижает желание населения идти на переговоры с террористической Москвой).

При этом фигурируют и достаточно своеобразные предложения. Например, российские военные полагают, что достичь должного уровня желания народа идти на переговоры будет возможно, если устроить блэкаут под "новогодние праздники" (Рождество и Новый Год).

По плану украинцы, собравшиеся в новогодние праздники в кругу семьи, должны "замёрзнуть" и "принять семейное решение" давить на Киев, чтобы тот кинулся в объятия кремлёвских переговорщиков.

Честно говоря, ничего более дурного я не слышал с момента планов "взять Киев за 3 дня". При этом поражает скудоумие аналитиков, которые, имея ввиду неработающую тактику, предлагают её повторять до бесконечности, пока действие не даст противоположный эффект.

Причем это "до бесконечности" крайне ограничено. На данный момент Россия в состоянии нанести от 3 до 5 массовых волн бомбардировок. С учётом вчерашнего "пшика" эффективность каждой такой волны близка к нулевой.

Соответственно, Россия зависит от поставок из Ирана, и Запад сообщает, что он может помешать военным поставкам из этого террористического государства, применяя гибридные методы внутреннего и внешнего воздействия.

Пока не будем загадывать наперед, но поставки техники из Ирана в Россию существенно сократились за последнее время. "Мопеды" потеряли свою эффективность, ракеты "под очень серьезным вопросом", а страна продолжает находиться на волне протестных движений.

Так что план России "повторяй до бесконечности, авось изменится результат" не только безмозглый, так ещё и от неё в военном аспекте не зависящий.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7648

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