Россия оказалась не в состоянии уничтожить системы украинской ПВО - британская разведка

Россия оказалась не в состоянии уничтожить системы украинской ПВО и это серьезно подорвало способность ее сухопутных войск к наступлению. Об этом говорится в отчете британской разведки по итогам 2 апреля.

Как отмечается, несмотря на непрекращающиеся усилия России по ослаблению возможностей ПВО ВСУ, Украина по-прежнему представляет серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций. В результате российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.

"За последнюю неделю наблюдалась концентрация активности российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, в результате того, что россия сосредоточила свои военные действия в этом районе".

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»