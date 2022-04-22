Россия: от "полюса притяжения" к стране-террористу

Россия навсегда проиграла Украину. На внешних и внутреннем антиукраинских фронтах своих многочисленных войн она потеряла немногочисленные крупицы притягательности. В Украине россиян на несколько поколений вперёд будут воспринимать, как убийц, террористов и источник страшных мучений. В цивилизованном мире – военными преступниками и вершителями геноцида, сродни нацистам "Третьего Рейха".

Парадоксально, но аморфное многонациональное российское население также не понимает лицемерной и нелепой путинской публицистики про "триединый народ". Ввалиться тупой отарой, вооруженной до зубов в украинский дом и устроить там кромешный ад – это фактически крест даже на российско-белорусском "союзе".

К тому же российское отребье коллективно поражено пандемией украинофобии. Данный вирус создан абсолютно на ровном месте путинским "министерством правды". Его постоянно подпитывают нескончаемыми пропагандистскими инсинуациями в адрес Украины. Дна на этом постыдном поприще нет. Иными словами Москва ведёт войну не для завоевание умов украинцев, не за ее территорию и ресурсы, не для самозащиты. Она ведёт войну на физическое уничтожение Украины, ведь ее европейский успех равноценен краху всего, что принято называть российским "полюсом притяжения".

Для тех лиц российской национальности у которых террористическая экспансия вызывает сомнения созданы многочисленные уничижительные клише. Вот одно из свежих: "отвернувшиеся от родины" подобно "изменнику-Мазепе". Это если что директор СВР Нарышкин изобрел. Бедолага чувствует себя не в своей эпохе, эх скорей бы путинизм развился до уровня классического НКВД и ГУЛАГа по формуле "Можем повторить".

Но пипл перестает хавать подобные идеи-фикс "новых дворян". Волна квасного ура-патриотизма в первые недели "спецоперации" сменилась на тревогу. Свежие соцопросы показывают, что россияне устали от бесконечного потока мобилизационных призывов.

Боевые действия без четких целей, но под рефрен песни любимой музгруппы Путина "Война-война, дурная тетка, стерва она!" вызывают повальный рост отказников. Война непопулярна, уродлива и подавляет.

В массах прогрессирует апатия, негативный настрой и страх перед жизнью в системе без правил, но с трехзначной инфляцией, пустыми полками магазинов и мордобоями за рулон туалетной бумаги. Путинизм позиционировал себя в качестве заклятого врага ненавистной ему горбачевщины и ельциновщины, но теперь на полных порах ввергает Россию в состояние ещё более коренной ломки жизненного уклада "глубинного народа" и форсированию кризиса во всех сферах жизни общества. С чем боролись на то и напоролись. Катастрофическая по своей провальности война против Украины – основной катализатор необратимых деструктивных процессов. В четырех предвыборных программах Путина днём с огнём не сыскать минимального намека на подобный армагеддон.

Ещё бы из регионального игрока на постсоветском пространстве Россия скатилась до статуса страны-террориста. Тем более, если юридически рассмотреть российское вторжение в Украину, то оно вполне отвечает понятию "международный терроризм". На фоне России существующая террористическая "ось зла" в лице Ирана, Сирии, Кубы и КНДР выглядит несерьёзной историей, мелкими пакостниками. Официальное включение России в категорию стран-террористов позволило бы замкнуть санкционное кольцо вокруг Москвы, ведь тогда она утратила бы возможность торговать практически со всеми странами мира. Подобные экономические контакты стали бы законной целью для применения карательных мер. Российский террористический Карфаген вселенского зла должен быть разрушен!

Источник: https://t.me/sytosokrata/589

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