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Россия отказалась обменять мусульман, находящихся в плену
Украина предложила россии обменять всех мусульман, которые находятся в плену обеих сторон, в честь Рамадана — священного месяца в Исламе. Однако в рф отказались от этой идеи. Об этом сообщила советница руководителя Офиса президента Украины Дария Заривная.
«Мы вышли с предложением обменять мусульман «всех на всех» с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма», — рассказала советница руководителя ОП.
Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/12276