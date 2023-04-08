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Россия отказалась обменять мусульман, находящихся в плену

Россия отказалась обменять мусульман, находящихся в плену

Украина предложила россии обменять всех мусульман, которые находятся в плену обеих сторон, в честь Рамадана — священного месяца в Исламе. Однако в рф отказались от этой идеи. Об этом сообщила советница руководителя Офиса президента Украины Дария Заривная.

«Мы вышли с предложением обменять мусульман «всех на всех» с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма», — рассказала советница руководителя ОП.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/12276

Новости портала «Весь Харьков»

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