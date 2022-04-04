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Россия открыто обосновывает необходимость этноцида

Россия открыто обосновывает необходимость этноцида

На российском государственном сайте РИА "Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". И это мрак.

Тут открыто обосновывается необходимость этноцида. Говорится уже не о "денацификации", а о "деукраинизации". О том, что украинцев необходимо заставить отказаться от своей национальности с помощью массовых репрессий.

Российское государство уже просто в открытую перешло к риторике нацистских преступников. Целый народ объявляется неправильным, пропагандируется необходимость уничтожения украинцев и украинской государственности.

И после таких статей они еще пытаются оправдаться за Бучу, утверждают, что не совершали там военных преступлений...

Россия открыто обосновывает необходимость этноцида

Россия открыто обосновывает необходимость этноцида

Россия открыто обосновывает необходимость этноцида

Рашисти вкрали збіжжя у людей, коли відступали. Вони порізали мішки та розсипали, щоб нікому не дісталося.

Повернулися нащадки тих, хто влаштував Голодомор в Україні. (Helgi Sharp)

Злочини російських окупантів у Бучі — на перших шпальтах світових газет!

росії не вдасться уникнути відповідальності!

Йозеф Кнехт:

Санкції мають бути такими, щоб не Макрон телефонував до Хйла, а щоб Хйло намагалося дозвонитися до Макрона.

Россия открыто обосновывает необходимость этноцида

Финскими таможенниками на посту «Ваалимаа» — «Торфяновка» были задержаны три фургона с картинами из государственного музея Эрмитаж и Третьяковской галереи, которые следовали из Парижа в Россию.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, финская сторона заявила, что российские произведения искусства подпадают под санкции, поэтому фуры перегнали в Хельсинки. Водителей задержали, изъяв у них мобильные телефоны.

Все предсказуемо. Дальше будет лишь жестче.

Источник: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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