Россия открыто обосновывает необходимость этноцида

На российском государственном сайте РИА "Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". И это мрак.

Тут открыто обосновывается необходимость этноцида. Говорится уже не о "денацификации", а о "деукраинизации". О том, что украинцев необходимо заставить отказаться от своей национальности с помощью массовых репрессий.

Российское государство уже просто в открытую перешло к риторике нацистских преступников. Целый народ объявляется неправильным, пропагандируется необходимость уничтожения украинцев и украинской государственности.

И после таких статей они еще пытаются оправдаться за Бучу, утверждают, что не совершали там военных преступлений...

Рашисти вкрали збіжжя у людей, коли відступали. Вони порізали мішки та розсипали, щоб нікому не дісталося.

Повернулися нащадки тих, хто влаштував Голодомор в Україні. (Helgi Sharp)

Злочини російських окупантів у Бучі — на перших шпальтах світових газет!

росії не вдасться уникнути відповідальності!

Йозеф Кнехт:

Санкції мають бути такими, щоб не Макрон телефонував до Хйла, а щоб Хйло намагалося дозвонитися до Макрона.

Финскими таможенниками на посту «Ваалимаа» — «Торфяновка» были задержаны три фургона с картинами из государственного музея Эрмитаж и Третьяковской галереи, которые следовали из Парижа в Россию.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, финская сторона заявила, что российские произведения искусства подпадают под санкции, поэтому фуры перегнали в Хельсинки. Водителей задержали, изъяв у них мобильные телефоны.

Все предсказуемо. Дальше будет лишь жестче.

Источник: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»