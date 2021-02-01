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Россия отрицает поставки опасного «Спутника V» на Донбасс

Россия отрицает поставки опасного «Спутника V» на Донбасс

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отрицает свою причастность к поставке вакцины против коронавируса «Спутник V» на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал Донетчанин.

Очевидно, что вакцина будет поставляться неофициально, по внутрироссийской программе, отмечают авторы канала.

Россия отрицает поставки опасного «Спутника V» на Донбасс

Если народ на оккупированных территориях начнет от нее помирать, Москва не будет брать на себя ответственность и скажет, что в ОРДЛО вакцину поставили какие-то «ихтамнеты», говорится в сообщении.

Отметим, что пособники оккупантов ранее заявили, что 65 тыс. доз поступят из РФ в т.н. «ЛНР», а 80 тыс. — в т.н. «ДНР».

Источник: sprotyv.info

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