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Россия отрицает поставки опасного «Спутника V» на Донбасс
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отрицает свою причастность к поставке вакцины против коронавируса «Спутник V» на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал Донетчанин.
Очевидно, что вакцина будет поставляться неофициально, по внутрироссийской программе, отмечают авторы канала.
Если народ на оккупированных территориях начнет от нее помирать, Москва не будет брать на себя ответственность и скажет, что в ОРДЛО вакцину поставили какие-то «ихтамнеты», говорится в сообщении.
Отметим, что пособники оккупантов ранее заявили, что 65 тыс. доз поступят из РФ в т.н. «ЛНР», а 80 тыс. — в т.н. «ДНР».
Источник: sprotyv.info
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