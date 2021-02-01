Россия отрицает поставки опасного «Спутника V» на Донбасс

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отрицает свою причастность к поставке вакцины против коронавируса «Спутник V» на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал Донетчанин.

Очевидно, что вакцина будет поставляться неофициально, по внутрироссийской программе, отмечают авторы канала.

Если народ на оккупированных территориях начнет от нее помирать, Москва не будет брать на себя ответственность и скажет, что в ОРДЛО вакцину поставили какие-то «ихтамнеты», говорится в сообщении.

Отметим, что пособники оккупантов ранее заявили, что 65 тыс. доз поступят из РФ в т.н. «ЛНР», а 80 тыс. — в т.н. «ДНР».

Источник: sprotyv.info

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