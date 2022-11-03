россия панически боится Турции

После любого инцидента — от убийства посла до сбитого Су-24, Путин надувал щеки, хмурил брови и обещал, что "помидорами никто не отделается". А потом тихо сдувался, отползал в сторону и прощал "удар в спину". В нарушение всех своих обязательств Путин отказался прийти на помощь Армении — объединенная армия Турции и Азербайджана просто бы перемолола всех российских миротворцев.

Вот и сейчас — грозно хлопнув дверью и выйдя из зерновой сделки, россия на цыпочках вернулась обратно. Никаких сил помешать Турции проводить конвои с зерном, у россии нет. Минобороны россии, только что назвавшее нападение на боевые корабли актом терроризма, теперь оказалось полностью удовлетворенным "письменными гарантиями со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора … для ведения боевых действий против РФ".

Это прекрасно. Следующий шаг Министерства обороны россии должен звучать так: "Мы получили письменные гарантии со стороны Украины о ее полной десатанизации. Задачи СВО считаем выполненными. Возвращение Украине Донбаса и Крыма есть акт доброй воли и доказательство силы и несокрушимости российской армии".

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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