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Россия планирует провести референдум в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию, – британская разведка

Россия планирует провести референдум в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию, – британская разведка

Город является ключом к цели россии по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины.

Ранее россия провела нелегитимный референдум о присоединении Крыма к рф в 2014 году, чтобы задним числом оправдать захват полуострова.

Собственные внутренние выборы в россии сопровождались обвинениями в фальсификации результатов голосования, а высокопоставленной оппозиции не позволили баллотироваться.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43510

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