Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:25
Просмотров: 76

Россия потеряла очередной космический спутник

Россия потеряла очередной космический спутник

В российской группировке космических объектов – спутников, очередная, преждевременная потеря.

Тенденции нынче такие, что разговоров сейчас только о коронавирусе и около-коронавирусе, с периодическим смещением акцентов к энергетическим вопросам. Между тем, такой информационный занавес, вызванный однообразием трендов, скрывает большое количество фейлов, возникающих у нашей гибридной соседки, буквально в режиме нон-стоп и которые ранее она старательно бы скрывала от освещения, а сейчас и стараться особо не нужно. Тем не менее, всё тайное все равно становится для нас явным.

Так, стало известно, что намедни вышел из строя российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ6".

Предварительно, на спутнике вышли из строя все 14 транспондеров Ku-диапазона из-за самопроизвольного отключения системы охлаждения.

Что интересно, вышедшее из строя оборудование – российского производства. В то же самое время, в составе спутника имеются канадские комплектующие от компании MDA, в частности 14 транспондеров С-диапазона и 12 транспондеров L-диапазоне. И, как ни странно, а все они в рабочем состоянии, но из-за выхода из строя российской составляющей спутника, соединение с ними прервано.

Отмечу, что телекоммуникационный спутник "Экспресс-АМ6"был выведен на орбиту в октябре 2014 года, а его срок эксплуатации заявлялся в 15 лет. Однако проработало сие чудо науки и техники всего-то треть срока.

Стоит напомнить, что это уже не первый случай, когда российские спутники не отрабатывают заявленный срок, а порою и вовсе не выходят на орбиту после запуска. А потому, великая космическая сверхдержава, не смотря на коронавирус и энергетический коллапс, сохраняет тренды под логотипом “фиаско” и в других направлениях, даже околоземных.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Рада Європи: Росія використовує епідемію для обмеження свободи ЗМІ
Сегодня 12:16    71
Бизнес на чуме: Россия отправила в США аппараты ИВЛ, которых не хватает в регионах РФ
03.04.2020 13:05    233
Победобесие переносится: в Кремле обсуждают альтернативные варианты празднования 9 мая
03.04.2020 09:47    200
В России заговорили об угрозе распада страны под волной коронавируса
03.04.2020 07:37    377
Расширение НАТО: в МИД РФ закатили очередную истерику
02.04.2020 13:17    426
Парад во время чумы – апокалиптическая классика российских реалий
02.04.2020 10:43    377
Цены на энергоносители: Беларусь и Армения обратились к РФ с жестким заявлением
02.04.2020 09:12    278
Главный храм вооруженных сил РФ строят в круглосуточном режиме
02.04.2020 07:41    251
Пожар на нефтехимическом заводе в РФ: стали известны последствия
01.04.2020 13:44    354
Деформация структуры восприятия или суицидальная тяга европейцев к “спасительной” России
01.04.2020 09:34    185
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 