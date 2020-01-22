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Россия представила Ирану спутниковую навигацию для ракетный ударов по базам США

Россия представила Ирану спутниковую навигацию для ракетный ударов по базам США

Иран использовал российскую спутниковую навигационную систему при нападении на военные базы США в Ираке. Об этом пишет «израильское» агентство Debka, специализирующееся на разведывательной информации.

Т.е. фактически именно Россия нацелила иранские ракеты на американские базы.

Debka сообщает, что эти данные были получены от неназванных источников в российском министерстве обороны. Ирану были предоставлены все возможности спутниковой навигации и космических технологий, которые использует МО России, для нанесения ударов по военным базам США.

«Российские военные источники сообщили, что во время ракетной атаки Ирана на две авиабазы ​​США в Ираке 8 января именно Россия оказала поддержку Ирану. Российские источники утверждают, что они предоставили иранцам доступ к российской глобальной навигационной сети ГЛОНАСС, который является российским эквивалентом американской системы GPS.

Доступ к этой системе, согласно российским источникам, позволил иранским ракетам поражать американские цели с точностью до 10 метров, особенно на базе Айн-Асад в западном Ираке. Согласно российским источникам, с территории Ирана было выпущено 19 ракет, 17 из которых поразили цели», сообщает Debka.

Укажем в этой связи, что утечка данной информации, которую Москва, судя по всему, организовала специально, указывает на то, что Кремль намеренно сообщает о своей причастности к атакам на американские базы и хочет, чтобы об этом знали в Вашингтоне.

По сути, эти действия России нужно расценивать как акт войны, однако Трамп, судя по всему, попытается дезавуировать обнародованные данные, не придав им важного значения.

Как бы там ни было очевидно, что Москва ведет войну против США, которую в Вашингтоне стараются не замечать. Подобная позиция лишь раззадоривает Путина и его окружение. И может наступить такой момент, когда отвечать России будет уже или слишком поздно или придется делать это ценой огромной крови.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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