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Россия провела воздушную тренировку в небе над оккупированным Крымом

Россия провела воздушную тренировку в небе над оккупированным Крымом

Экипажи более 10 вертолетов армейской авиации Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации отработали полеты в сложных погодных условиях в небе над оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа ВС РФ.

«Вертолёты, базирующиеся на территории Крымского полуострова, были задействованы в полётах, во время которых пилоты учились прикрывать стратегические объекты, а также оказывать огневую поддержку транспортным вертолетам, выполняющим десантирование подразделений», — говорится в сообщении. В оккупационном ведомстве уточнили, что в небо были подняты вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8 АМТШ.

Источник: sprotyv.info

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