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Россия пытается добиться прорыва к Славянску и Краматорску, но безуспешно,— британская разведка
Еще из важного от Минобороны Британии:
● Первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в зоне ООС, чтобы отрезать от подкреплений с запада.
● Украинские силы предотвратили попытку форсирования Северского Донца к западу от Северодонецка (речь о Белогоровке). При форсировании Россия потеряла бронетехнику и понтонную переправу.
● Российским войскам не удалось добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе.
Источник: https://t.me/u_now/48656