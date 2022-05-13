Россия пытается добиться прорыва к Славянску и Краматорску, но безуспешно,— британская разведка

Еще из важного от Минобороны Британии:

● Первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в зоне ООС, чтобы отрезать от подкреплений с запада.

● Украинские силы предотвратили попытку форсирования Северского Донца к западу от Северодонецка (речь о Белогоровке). При форсировании Россия потеряла бронетехнику и понтонную переправу.

● Российским войскам не удалось добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе.

Источник: https://t.me/u_now/48656

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