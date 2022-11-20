россия пытается истощить запасы украинского ПВО
рф стремится истощить запасы Украины систем противовоздушной обороны, увеличив свои ракетные обстрелы.
Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Пентагона по вопросам политики Колина Кала.
В разговоре с журналистами высокопоставленный чиновник Пентагона пояснил, что Россия стремится доминировать в небе, вынудив Украину использовать крайне необходимые ей запасы.
Также он отметил, что США привержены обеспечению украинцев оборудованием, необходимым для поддержки их обороны.
"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся сделать так, чтобы она не сработала, обеспечив украинцев всем необходимым для того, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной", - подчеркнул Колин Кал.
#США #ПВО
Джерело: https://t.me/infosprotyv/6444