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Россия спланировала гибридную атаку против СМИ Латвии

Россия спланировала гибридную атаку против СМИ Латвии

Структуры, связанные с российским пропагандистским ресурсом Russia Today, поддерживают в скрытом состоянии сеть каналов, которые являются клонами популярных в Латвии СМИ. Об этом пишет GuildHall со ссылкой на Telegram-канал «Експертні асоціації».

Как поясняется, в нужный момент латвийские СМИ могут быть отключены от Интернета и заменены фальшивыми клонами, которые будут визуально идентичны, но кардинально отличаться по содержанию.

IP адреса клонов постоянно меняются для усложнения их преждевременного обнаружения. В состав сети также входят разрекламированные фейковые аккаунты ряда латышских знаменитостей.

Эксперты отмечают, что сейчас обнаружены фейковые страницы СМИ, но вполне возможно, что по аналогичной схеме будут созданы клоны государственных учреждений Латвии.

Источник: sprotyv.info

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