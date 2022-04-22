Россия стала мировым лидером по количеству санкций, принятых против одной страны

● 9 741 санкций и ограничений против российских юридических и физических лиц было принято к 21 апреля (2 580 санкций действовали с 2014 года, остальные 7 161 были приняты с 22 февраля 2022). Для сравнения, все страны-изгои вместе взятые смогли добиться меньшего. Иран, Сирия, Северная Корея, Мьянма, Венесуэла и Куба за десятки лет изоляции насобирали 9 670 ограничений.

● Когда вал санкций начнет ощущаться россиянами? Скорее всего, уже в начале 2023 года.

● Отложенный старт санкций связан как с бюрократией, так и с интересами иностранных компаний, которым нужно время на переориентирование бизнеса и реализацию своих активов в России.

● Европейская бюрократия дала бизнесу передышку до конца года, потому что озвученные политиками санкции необходимо регламентировать, задокументировать и провести через процедуру принятия. Это занимает от трех до восьми месяцев. Как раз к декабрю все эти бумажные работы будут завершены, и с 1 января ограничения начнут действовать.

● Большинство западных компаний, работающих в России, поняв, что у них есть отсрочка до конца года, приняли решение выполнить контрактные обязательства, взятые до середины апреля. Как правило, договоры с российскими партнерами заключены до 31 декабря 2022. После этой даты сотрудничество с иностранными компаниями будет завершено на неопределенный, но долгий срок.

● До конца декабря частные европейские и американские компании будут искать способы продажи активов в России. Многие хотели бы остаться — война-войной, а деньги не пахнут — но боятся проблем с законом в своих странах.

● Грядущая изоляция будет долгой. Уход Путина (который не собирается ни на тот свет, ни на пенсию) не снимет санкции и не обнулит ограничения. Если предположить, что игры в империю продолжатся еще на протяжении пяти-семи лет, то даже после их окончания, санкции будут сниматься не сразу, крайне медленно и осторожно. Этот процесс растянется на десятилетия.

● Что он означает для россиян? Что страна сначала медленно, а потом стремительно начнет превращаться в Кубу и Северную Корею. Старые автомобили, к которым вечно не хватает деталей. Старая бытовая техника. Некачественная и старая одежда и мебель. Нехватка лекарств, замена привычных препаратов российскими аналогами худшего качества. Проблемы с материалами в стоматологии, хирургии, трансплантологии. Снижение качества строительных материалов и ухудшение качества жилья и промзданий.

● В условиях отсутствия комплектующих начнут выходить из строя самые разные устройства и механизмы. От самолетов и поездов до раздвижных стеклянных дверей в торговых центрах и банкоматов.

● «Удобная» цифровая Москва от этих перемен пострадает сильнее других, потому что сложившийся образ жизни ее жителей, привыкших к комфорту современных технологий, изменится навсегда.

● В страну вернутся времена, когда бутылка водки или коньяка и коробка импортных шоколадных конфет были основной валютой при решении бытовых вопросов. Всем социопатам и поклонникам электронных услуг придется тяжко, потому что бытовая успешность в таких государствах определяется количеством личных связей в самых разных кругах.

● Отчасти эта жизнь будет напоминать СССР, так что те, кто тосковал по Союзу, смогут насладиться своей мечтой. Может оно и к лучшему, меньше останется носителей странных мечтаний.

● При нынешней власти в России отмены санкций не будет. Их ужесточение и расширение продолжаются и продолжатся дальше. Добиваться отмены придется тем, кто придет на смену не только Путину, но и всему его окружению. Это долгая работа, которая потребует не лозунгов, а полной, продуманной и тяжелой перестройки всей страны.

● Кстати, санкции с СССР начали снимать как раз после начала «Перестройки», устроенной Горбачевым. Кто не помнит те времена, поспрашивайте родителей, бабушек и дедушек. Но до новой перестройки нужно еще дожить. Путин хотел мирового лидерства. Он его добился, хоть и совсем не в том.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13153

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