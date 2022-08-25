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Россия теряет влияние в Казахстане

Россия теряет влияние в Казахстане

Правительство среднеазиатской страны обещает (https://t.me/asian_states_in_ukrainian_crisis/3157) Европе заместить поставки российской о угля. По данным Eurostat, Казахстан только в январе — мае 2022 года поставил в ЕС 1,5 миллиона тонн угля, что в два раза больше, чем за весь 2021 год. И Казахстан говорит о возможности увеличить это количество.

Кроме того, завершается сделка о продаже Сбербанком дочернего отделения в Казахстане (https://t.me/asian_states_in_ukrainian_crisis/3152) холдингу «Байтерек» в самое ближайшее время. Уход с казахстанского рынка Сбербанк объяснил геополитической ситуацией и стремлением защитить интересы клиентов местного отделения.

#санкции #распадРоссии #Казахстан

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1613

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