Россия - террорист и не сверхдержава

Похоже, что мировые лидеры решили посморкаться на Путина, поэтому практически одновременно проговаривают достаточно важные и символичные истины:

- Бен Уоллес заявляет о том, что "сверхдержавы могут проигрывать войны", ссылаясь на СССР в Афганистане и США - во Вьетнаме, однако, как говорит Уоллес, "Россия не сверхдержава", поэтому спорность концепции о тяжёлом принятии поражения в этом контексте быть не может.

- ПАСЕ признает Россию террористическим государством. "За" голосуют 99 из 100 человек. Также в резолюции говорится, что Запад обязан поставлять Украине больше оружия, а также систем ПВО. Кроме того, резолюция ставит акцент на том, что Россия должна быть вычеркнута из "стран-основателей ООН" и, соответственно, правом вето Россия обладать не может.

В обоих случаях речь идёт о политических высказываниях, особенно резолюция ПАСЕ, которая имеет рекомендательный характер "призыва".

В любом случае отмечается повышение радикализма со стороны западных государств по отношению к России после террористических обстрелов, спланированных Москвой.

Если говорить о том, что Франция и Боррель сегодня сообщили, что "они ни выступают за ответные ядерные удары по России в случае ядерной угрозы или ядерного удара по Украине".

При кажущейся деэскалации данные фразы направлены не совсем на "снижение ставок". Скажем честно, мы не могли рассчитывать на то, что Макрон или Боррель в случае применения Россией ТЯО ответили бы ТЯО по Москве. Этого бы очень хотелось, но этого бы не произошло, но таким образом Европа "смещает границы доступной реакции" в сторону эскалации гораздо сильнее, чем если бы она от ТЯО не отказалась.

В мировой политике существует понятие "теневого подтекста". Как мы помним, когда США хотели поставить Украине HIMARS с дальностью ~80 км, военные через прессу вбросили совсем не эту дальность.

Тогда появилась информация, что Вашингтон готов поставить Украине оружие, способное бить на 300 км, в ответ на что Россия начала спешно угрожать "чем попало", чтобы это оружие (которое и так не планировали поставлять) поставлено не было.

Целью США было кинуть "дымовую шашку" на поставку оружия с дальностью 80 км, которое так же за месяц до самой поставки казалось "немыслимым".

Если вы вспомните этапы поставок Украине более современного оружия, то вы заметите, как постепенно ушла из оборота грань "летального оружия", затем - "защитного" и т.п.

В конце концов именно такими речевыми маневрами Европа показывает высшую точку возможной реакции, сразу идя "на поводу у Кремля", говоря, что "этого точно не случится". Но вот между экономическими санкциями, дипломатическими угрозами и ядерным ударом огромная пропасть.

И пока Кремль верещит от радости, что по нему не ударят ядеркой, Запад делает легитимным любой (!) ответ в этом промежутке.

Говоря совсем просто, Макрон и Боррель манипулируют повесткой, ставя границу "допустимого" ответа существенно выше, чем это было до соответствующих высказываний.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7545

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