Россия в огне: граждане иронично предлагают ребрендинг символа «Единой России»

Согласно данным Greenpeace в России на сегодняшний день пожарами охвачено 17 132 978 га лесов. Это новый рекорд в современной истории России.

По другим данным, площадь пожаров уже давно превысила 18 млн га.

Больше всего огнём охвачено лесов в Якутии – более 8 млн га.

В действительности это бедствие мирового масштаба и его последствия ощутят не только в России, на граждан которой скажется смог и выбросы в воздух продуктов горения, а также загрязнение источников воды, но и за её пределами.

Что же до властей РФ, ведущих геноцид собственного населения, то им, как предлагают сами же россияне, в самую пору делать ребрендинг символа партии власти — “Единой России”.

Источник: sprotyv.info

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