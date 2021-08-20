Россия в огне: граждане иронично предлагают ребрендинг символа «Единой России»
Согласно данным Greenpeace в России на сегодняшний день пожарами охвачено 17 132 978 га лесов. Это новый рекорд в современной истории России.
По другим данным, площадь пожаров уже давно превысила 18 млн га.
Больше всего огнём охвачено лесов в Якутии – более 8 млн га.
В действительности это бедствие мирового масштаба и его последствия ощутят не только в России, на граждан которой скажется смог и выбросы в воздух продуктов горения, а также загрязнение источников воды, но и за её пределами.
Что же до властей РФ, ведущих геноцид собственного населения, то им, как предлагают сами же россияне, в самую пору делать ребрендинг символа партии власти — “Единой России”.
Источник: sprotyv.info