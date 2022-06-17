Россия ведёт войну до последнего жителя Донецкой и Луганской областей

В регионах России уже несколько дней предприниматели получают сообщения от представителей местных властей.

«Стартовала работа специального портала и благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы». Поддержать бойцов народной милиции ЛНР, вооружённых сил ДНР и мирных жителей может каждый россиянин.

Что нужно бойцам?

Бронежилеты, каски, рации, тактические аптечки, бинокли, газовые горелки с газовыми баллонами.

Тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти к ним.

Фляги для воды, средства личной гигиены, плащ-палатки, фонари.

Берцы, тренинговые ботинки, банданы, спальные мешки, комплекты формы».

Как вы заметили, для поддержки мирных жителей нет ни одного предмета. Все собирается для военных подразделений ЛДНР, не имеющих нормальной экипировки и вооружения.

Вооруженные формирования ЛДНР в феврале и марте использовались для прорыва украинской обороны и понесли тяжелейшие потери.

По нашим данным, до 60% потерь пророссийских вооружённых формирований в феврале-марте пришлись на подразделения ЛНР и ДНР (от 9 до 11 тысяч убитых).

«Ими удобно было воевать. Они не попадают в потери минобороны и других ведомств, в России этих убитых и раненых не видно. Клади их сколько надо и никаких вопросов от начальства», - говорит российский офицер, воюющий в Луганской области.

Снабжение народной милиции и ополчения российская армия переложила на общественные организации и патриотических спонсоров республик. Теперь на то, чтобы хоть как-то экипировать насильно мобилизованных дончан и луганчан, призывают на помощь предпринимателей из российских регионов.

«Их превратили в расходный материал. На который армия и государство не тратят ни копейки. Так ещё и статистика не портится цифрами двухсотых и трёхсотых. Путин и его шобла их уже предала, втянув во все это восемь лет назад. Теперь добивают. Если так пойдёт и дальше, то в республиках останутся в живых только старики, женщины и дети. Да и те не все», - считает российский офицер, воевавший в Украине зимой 2015 года и сейчас служащий в одной из приграничных к Украине областей.

Нарастающее недовольство жителей ЛДНР пытаются купировать, направляя в Донецк подразделения Росгвардии, специализирующиеся на разгоне акций протеста. В Донецке и Луганске начали работать оперативники из Москвы и Санкт-Петербурга, которые выявляют самых активных недовольных.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14862

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