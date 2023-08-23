Россия впервые вывела на боевое дежурство новый ракетоноситель «Циклон», - спикер ОК «Юг» Гуменюк

Всего россияне вывели в море сразу три корабля-носителя ракет «Калибр» суммарным залпом до 20 ракет этого типа, включая недавно включенный в состав Черноморского флота РФ корабль «Циклон».

В то же время российские оккупанты проводили «разведку боем» нашей ПВО, используя единичные ударные беспилотники.

«Это означает, что рашисты готовы к выполнению новых ракетных ударов по территории Украины», - отметила спикер.

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Про МРК «Циклон» и проект 22800 «Каракурт» - Александр Коваленко

В Чёрное море вывели спешно достроенный и не прошедший всего цикла государственных испытаний МРК проекта 22800 «Циклон». Нехватка огневого потенциала вынуждает россию ускорять сдачу и приём кораблей для Черноморского флота.



Но история с «Циклоном», на самом деле, куда интересней чем кажется на первый взгляд.



В то время, как российские СМИ регулярно, в рамках информационной войны, высмеивали через свои «экспертные» круги украинскую концепцию «москитного флота», в самой же россии для нужд флота использовалась та же самая концепция «волчья стая» – строительство небольшого водоизмещения катеров и кораблей с вооружением, достаточным для нанесения существенного ущерба объектам водоизмещением до 5 000 тонн.



Основная роль в такой концепции была возложена на малые ракетные катера водоизмещением до 1 тыс тонн и вооруженных крылатыми ракетами «Калибр-НК» (КРБД и ПКР), «Оникс», а в перспективе «Циркон». Недорогие и с достаточной огневой мощью, эти МРК хоть и не могли обеспечить превосходства в дальней морской зоне, но для страны, кораблестроение которой с муками выдавало проекты водоизмещением 5 тыс тонн, говорить о строительстве супер-фрегатов, или тем более эсминцев, не говоря уже про авианосцы – не приходилось.



Одним из наиболее перспективных МРК для российского флота был проект 22800 «Каракурт». Небольшой быстроходный малый ракетный корабль с вооружением, достаточным для того, чтобы, как уничтожать объекты класса корвет и фрегат, так и наносить удары по сухопутным объектам. Однако, уже сейчас очевидно, что даже с таким кораблем у российских кораблестроителей не все «слава богу».



Так, в сентябре 2020 стало известно, что министерства обороны российской федерации расторгло контракт на строительство двух МРК проекта 22800 с АО «Восточная верфь». В результате предприятие вынуждено было вводить 4-х дневную рабочую неделю, дабы не увольнять 500 сотрудников, ведь два «Каракурта» составляли половину заказов «Восточной верфи» до 2024 года.



Дело в том, что все российское кораблестроение после вторжения россии в Украину в 2014 году встретилось с серьезной проблемой отсутствия российских силовых установок после введения украинских санкций. И МРК проекта 22800 был одним из тех кораблей, который оказался без двигателей. Без украинской стороны российские кораблестроители не могли обеспечить силовыми установками целую линейку кораблей – МРК проекта 22800 «Каракурт», фрегаты проекта 11356 «Буревестник» и т.д.



Производство силовых установок тогда было возложено на ПАО «Звезда», которое сразу же взялось за штампование дизельных двигателей М507 для альтернативы «Буревестников» – «Каракуртов». Но штампование это было крайне медленным – всего 1 силовая установка в год!



В результате, получилось так, что МРК проекта 22800 строились на верфях АО «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“ быстрее, чем ПАО „Звезда“ выпускала силовые установки, а двигатель М-507Д-1 был запущен в тестовом режиме только 27 сентября 2018 года. Тогда же, в 2018 году, судостроительный завод „Пелла“ подал иск в суд на ПАО „Звезда“ суммой 513,6 млн рублей. Завод предъявил многомиллионные претензии в связи с отсутствием поставок дизельных двигателей М-507Д-1-О1-ОМЗ и генераторов ДГАС-315.



В ноябре 2022 года арбитражный суд в Москве провел первое предварительное слушание по иску к судостроительному заводу „Пелла“ , в котором минобороны россии требовало 1,4 миллиарда рублей в связи с тем, что компания „невыполненила контракт на поставку“.



На сегодняшний день МРК проекта 22800 сдано всего 4 единицы, спущено на воду 6 единиц, еще 9 продолжают строиться на верфях, в том числе — на плаву. В свою очередь, из заказа на 18 кораблей вычеркнуто 2 единицы, а средний срок строительства корабля увеличился с 4 до 8 лет.



Ситуация показательная, ведь великая морская сверхдержава за 9 лет так и не смогла заменить украинские агрегаты и наладить серийное производство силовых установок, казалось бы, для не таких уж и серьезных объектов, как МРК водоизмещением менее 1 тыс тонн. И эти кораблестроители грозят ВМС США неким не существующим авианосцем на 100 тыс тонн?

Джерело: https://t.me/u_now/109564, site.ua/alexander.kovalenko

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