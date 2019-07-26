Россия угрожает Украине из-за задержанного СБУ танкера

Вчера в Измаиле СБУ совместно с Военной прокуратурой Украины задержала танкер, который был задействован в захвате кораблей ВМСУ и их экипажей в Керченском проливе осенью 2018 г.

Тогда военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия, заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера «NEYMA» (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ). Именно это судно, скрывавшееся под другим названием, было задержано украинскими спецслужбами.

МИД РФ в связи с задержанием российского танкера в Украине отреагировало предсказуемо. Во внешнеполитическом ведомстве страны-захватчика заявили: «Если речь идёт о захвате россиян в заложники, последствия не заставят себя ждать».

Видео задержания

Источник: sprotyv.info

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