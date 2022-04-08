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Россия угрожала дипломатам делегаций стран-членов ООН

Россия угрожала дипломатам делегаций стран-членов ООН

Источники американского телеканала CNN рассказали, что российские дипломаты разослали записку с угрозами делегациям стран-членов ООН, чтобы они не приостанавливали участие РФ в деятельности Совета ООН по правам человека.

Дословно содержание записки: "Заметим, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (воздержание или неучастие в голосовании) будет расцениваться как недружественный шаг".

Россия угрожала делегациям, что при приостановлении участия России в деятельности Совета ООН по правам человека для этих стран наступят "последствия".

Источник: telegram

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