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Россия уже заявляет, что протесты в Казахстане подготовлены и инспирированы "извне"

Россия уже заявляет, что протесты в Казахстане подготовлены и инспирированы извне

Россия заявила, что события в Казахстане инспирированы извне для того, чтобы "подорвать целостность государства".

Источник: заявление российского МИД

Дословно: "Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане.

Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства".

Детали: В заявлении указывается, что Россия будет способствовать "проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции".

Предыстория:

2 января на западе Казахстана начались "газовые" протесты после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.

После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду был захвачен и разграблен ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционирует со значительными перебоями.

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая имеет неофициальное название "российского НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующих казахских властей.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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