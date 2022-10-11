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Россия за полдня выпустила по Украине ракет на $400-700 млн, — Forbes

Россия за полдня выпустила по Украине ракет на $400-700 млн, — Forbes

Оновлена інформація станом на 20:30. Внаслідок обстрілу в 12 областях та Києві загинули 14 людей, травмувалися – 97

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, «Калибр» – $6,5 млн, «Искандер» – $3 млн, «Оникс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, «Точка-У» – $0,3 млн. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов — несколько миллионов долларов.

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/7150

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