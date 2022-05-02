Россия задействовала в Украине примерно 65% всей ее наземной боевой численности

Четверть сил, вероятно, выведены из строя, - разведка Британии

● В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

● Вполне вероятно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя.

● Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения. России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы.

Источник: https://t.me/u_now/46605

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