Россия запрашивает заседание СБ ООН 8 сентября по поставкам западного оружия Украине, - Небензя

Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?

● А как же "удары по центрам принятия решений"?

● Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?

● Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Русские действительно смогли обмануть всех. Путин создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.

Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?

Лузеры. Эпичные лузеры.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16801

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