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Россия засекретит компании, работающие в оккупированном Крыму

Россия засекретит компании, работающие в оккупированном Крыму

Российское правительство приняло постановление, согласно которому в госреестре юридических лиц разрешается засекречивать данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму.

Соответствующее постановление №729 от 6 июня опубликована на официальном интернет-портале правовой информации за подписью российского премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Согласно документу, доступ к информации в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензии юрлица может быть закрыт, если в отношении компаний действуют иностранные санкции, если компании уполномоченных банков работают для гособоронзаказа, если компании находятся, работают или зарегистрированы на территории аннексированного Крыма и Севастополя.

"Доступ к данным, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (документов, содержащих информацию), указанном в подпункте "н" пункта 1 статьи 5 федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", может быть ограничен в случае, если такие сведения содержат информацию о филиалах и (или) представительства юрлица, расположенных на территории Крыма и (или) на территории Севастополя", - говорится в постановлении.

Напомним:

• 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

• 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

• Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

• Украина, ЕС и США не признали результаты голосования на "референдуме", международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Также страны Запада ввели ряд экономических санкций в отношении РФ.

Источник: pravda.com.ua

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