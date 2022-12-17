Россия зимой хочет наступать, Беларусь может быть участницей

Путин 19 декабря прилетит в Минск.

Президенты подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере.

Также уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

Из имеющихся данных, понятно, что Россия готовится к "зимнему поединку", причем, ввиду большой любви Путина к сакральным датам, вероятной точкой начала "очередной" стадии войны станет февраль (возможно, Кремль пойдет на совсем предсказуемый шаг и запустит новое наступление 24 февраля).

Под зимнюю попытку прорыва Россия вновь готовит беларуский плацдарм, ради которого некоторое время назад в Беларусь прилетал Шойгу, а 19 декабря прилетит Путин.

Исходя из имеющихся заявлений, Лукашенко будет требовать снижение цен на газ и нефтяную продукцию, а также потребкет платить за санкционные издержки косвенным путем импортозамещения.

Нас же больше интересует вторая - "закрытая" - часть встречи, посвященная "совместным мерам реагирования" и "безопасности Союзного Государства".

Из данных разведки, интервью Залужного и имеющейся публичной информации, не следует, что Россия гарантированно готовит поход на Киев через Беларусь, однако пока доподлинно известно следующее:

- Россия планирует запустить активную зимнюю "наступательную операцию".

- Для данной операции Россия сейчас подготавливает ресурсы, снимая с хранения абсолютно все военные "прибамбасы", включая некондиционные и непригодные для использования в военных целях.

Если следовать путинской логике повторения однотипных действий с надеждой на лучший результат, то повторная атака на Киев через Беларусь не кажется такой уж фантастичной, однако она кажется заведомо провальной, ввиду того, что все более или менее элитные группировки, которые могли сделать хоть что-то на "направлении к центру", давно расфасованы по пакетам.

Пока можно прогнозировать следующий план:

- Массовый ракетный обстрел по Киеву и критической инфраструктуре (сегодняшний обстрел показал, что каждая новая атака менее результатианая, чем предыдущая - и это тенденция). Россия может использовать новые иранские поставки для 2-3 массовых залпов, однако временной промежуток паузы под наступление может быть снижен с недели до 24 часов или нескольких дней. Прямого военного эффекта обстрел не даст, но иных поставок ракет для России больше не будет в сколько-нибудь приемлемых количествах. Практика показывает, что Украина может сбивать "пачку" ракет без особых трудностей, так что дальнейшие поставки по 10-ке в месяц вообще ни на что не могут повлиять.

- Одновременный запуск южного и северного направления с прикрытием в виде Бахмута в качестве дымовой завесы. С этой целью могут быть отправлены на передовую все чмобики, которых ещё не успели кинуть в окопы. России нужно рассредоточить удары по нескольким направлениям, чтобы раздробить векторы атаки. В теории звучит достаточно адекватно, однако в сущности является чушью, ввиду отсутствия кадров, могущих реализовать наступление или "прикрытие под наступление на другом векторе" достаточно эффективно. Для этого собственно и необходимо воспользоваться беларускими военными, использовав их в качестве "мяса" на киевской траектории. При этом непонятно, будет ли "атака на Киев" прикрытием южного и восточного направлений, либо она является стратегическим планом и основным направлением. Ясно, что эта атака "в три стороны" провальна и в принципе с Лукашенко ещё "не всё решили", хоть, как говорят, в доктрине СГ и возникло обязательство вступления Беларуси в войну при объявлении войны российской стороной.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7657

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