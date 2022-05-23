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Россиян выгнали из Давоса

Россиян выгнали из Давоса

В воскресенье, 22 мая, начало Всемирного экономического форума в Давосе, на котором впервые после падения коммунизма не будет ни российских олигархов или бизнесменов, ни чиновников.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.

Форум в Давосе-Клостерсе, на который лично соберутся бизнесмены и чиновники со всего мира после двухлетнего перерыва из-за пандемии, продлится с 22 февраля (воскресенье) до 26 февраля (четверг).

Но полномасштабное российское вторжение 24 февраля в Украину ознаменовало конец десятилетнего присутствия и влияния россии в Давосе.

Это контрастирует с отношением к россии после начала российской войны против Украины в 2014 году, аннексии россией украинского Крыма и оккупации агрессором части Донецкой и Луганской областей. Тогда официальное присутствие рф в Давосе несколько сократилось, но российские олигархи не лишились своих позиций.

Российские олигархи в контексте Давоса известны своими громкими вечеринками с водкой и икрой, переполненными гостями форума. На последней такой вечеринке в 2020 году, организованной российским банком ВТБ, был замечен и основатель и исполнительный глава ВЭФ Клаус Шваб. В тот год российские олигархи были третьей самой большой группой миллиардеров на форуме.

Отмечается, что после развала СССР в Давосе сыграл важную роль для россии. Его важность закрепилась в 1996 году, когда несколько олигархов согласились объединить свои медиа-ресурсы и финансовую силу в поддержку предвыборной кампании Бориса Ельцина на переизбрание, которое стало известно как «Давосский пакт».

Каждый год российская делегация росла в размерах и заметности, а вечеринки становились все более грандиозными. В 2018 году россия угрожала бойкотом после того, как США ввели санкции против олигархов Виктора Вексельберга, Дерипаски и Костина.

В этом году россия будет фигурировать на встрече в совершенно ином контексте — минимизации торговли с ней и последствий развязанной ею войны.

В Давос прибудет группа украинских чиновников, а с основным докладом в режиме видеоконференции выступит президент Владимир Зеленский.

Так называемый «Русский дом» в этом году превратится в «Русский дом военных преступлений» за счет «Фонда Виктора Пинчука». Там представят выставку о военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине.

Источник: sprotyv.info

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