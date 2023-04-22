Россияне могут готовить следующую массированную ракетную атаку «к сакральным датам», - спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк

«Такая длинная пауза, которая выдерживается врагом от крайнего массированного ракетного удара, может свидетельствовать о подготовке к какому-то значимому, по его меркам, повторению массированной ракетной атаки.

Вряд ли у противника хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один, наверное, насобирают.

По всей вероятности, такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, то есть в районе 9 мая», - отметила она.

Добавила, что атака может быть и раньше. Или позже. Потому не стоит привязываться к конкретной дате.

Джерело: https://t.me/u_now/94245

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