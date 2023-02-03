россияне могут остаться без сметаны

Требовать введения санкций против, скажем, росатома - правильно и необходимо. Но есть и другие перспективные направления. Тут открылась военная тайна. Оказывается, россияне останутся без сметаны в случае введения санкций на иностранные закваски.

Как заявил основатель производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин, производство сметаны на россии зависит от импорта, 90% рынка составляют иностранные закваски, собственных биофабрик для их производства нет.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в россии не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня».

И чего мы тогда ждем? Руководство ЕС в Киеве. У нас есть целая комиссия по санкциям в офисе президента. Давайте ударим по закваске, пусть переходят на тюрю.

Джерело: https://t.me/blacklampa/8189

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