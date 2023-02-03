Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 101

россияне могут остаться без сметаны

россияне могут остаться без сметаны

Требовать введения санкций против, скажем, росатома - правильно и необходимо. Но есть и другие перспективные направления. Тут открылась военная тайна. Оказывается, россияне останутся без сметаны в случае введения санкций на иностранные закваски.

Как заявил основатель производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин, производство сметаны на россии зависит от импорта, 90% рынка составляют иностранные закваски, собственных биофабрик для их производства нет.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в россии не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня».

И чего мы тогда ждем? Руководство ЕС в Киеве. У нас есть целая комиссия по санкциям в офисе президента. Давайте ударим по закваске, пусть переходят на тюрю.

Джерело: https://t.me/blacklampa/8189

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием"
Сегодня 10:08    75
Германия намерена передать Украине не только Leopard 2, но и Leopard 1
Сегодня 09:55    81
3 лютого 1918 року - більшовицький заколот на київському заводі «Арсенал»
Сегодня 09:43    88
Украина не будет наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ, - Резников
Сегодня 09:20    100
З Міноборони звільнився за власним бажанням Олександр Лієв "услышать Крым"
Сегодня 09:14    118
"Мрію" додадуть у гру Microsoft Flight Simulator
Сегодня 09:08    93
Що готує кремль через “два-три тижні
Сегодня 09:02    149
Харківщина. 3 лютого
Сегодня 08:47    100
Россияне используют в порнобизнесе украденных в Украине детей – омбудсмен Лубинец
Сегодня 08:46    109
ISW, 2 февраля
Сегодня 08:15    115
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 