Россияне могут попытаться форсировать Северский Донец, – новые данные Британской разведки.

Также там отметили, что армии РФ удалось захватить часть Лимана в Донецкой области.

На данный момент основные усилия России, вероятно, остаются в 40 км к востоку, вокруг Северодонецкого котла.

«Плацдарм у Лимана даст России преимущество на потенциальной следующей фазе наступления на Донбасс, когда она, вероятно, попытается продвинуться на ключевые удерживаемые Украиной города в глубине Донецкой области, Славянск и Краматорск», - отметили в разведки Британии.

И добавили - ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону сектора и наносить большой урон России.

Отметим, что Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец.

Источник: https://t.me/u_now/50811

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