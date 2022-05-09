Россияне разворачивают войска в районе Харькова — ISW

Россияне разворачивают войска в районе Харькова – вместо того, чтобы сделать это на главных направлениях продвижения, констатирует американский Институт изучения войны (ISW) в анализе событий войны РФ против Украины за 8 мая.

«Российские войска, вероятно, собираются в Белгороде для развертывания в Харьковской области, чтобы предотвратить выход украинских контрнаступлений в этом районе к международной границе. В украинском Генштабе отмечают, что основные усилия России вокруг Харькова направлены на то, чтобы не допустить продвижения украинских контрнаступлений российских войск к международной границе. Ранее ISW оценивал, что украинское контрнаступление к северо-востоку от города Харькова заставило российские войска развернуть подкрепления в районе Харькова вместо того, чтобы развернуть их на российских направлениях продвижения. Украинское контрнаступление 8 мая подтвержденного продвижения не совершило», — отметили эксперты ISW.

Также значительных изменений американские специалисты не зафиксировали на Изюмском направлении.

«8 мая русские войска не производили подтвержденных ударов ни на одном направлении от Изюма. Украинский Генштаб заявил, что российские войска продолжают перегруппировку подразделений, пополнение резервов и разведку украинских позиций для продолжения наступления на направлениях Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск», — констатировали в анализе Института изучения войны.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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