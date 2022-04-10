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Россияне утром обстреляли школу и две многоэтажки Северодонецка

Россияне утром обстреляли школу и две многоэтажки Северодонецка

Под плотный огонь российской армии попали две многоэтажки в новом районе Северодонецка Луганской области и здание средней школы, спасены два пожилых человека.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: Вражеские обстрелы произошли утром 10 апреля. В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме.

Еще одно воспламенение от российского снаряда произошло по-соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ.

За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

Источник: pravda.com.ua

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