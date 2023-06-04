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россияне заставляют жителей оккупированной части Запорожской области проходить все круги беззакония

россияне заставляют жителей оккупированной части Запорожской области проходить все круги беззакония

россияне заставляют жителей оккупированной части Запорожской области проходить все круги беззакония — мэр Мелитополя Иван Федоров

Оккупанты устроили на захваченных территориях области медицинский террор, когда люди вынуждены выбирать — жизнь или российский паспорт. Также организуют все более жесткую фильтрацию — мобильные блокпосты могут появиться где угодно, а будут проверять всех. Также обычной практикой для них остается похищение людей, независимо от возраста и социального статуса.

Все это россияне делают для того, чтобы снизить сопротивление, которое оказывается с первого дня оккупации и усиливается каждый день. Жителям советуют чистить телефоны и пытаться уехать.

«Там где враг — там бесправие и беззаконие. Никто не может предоставить гарантии безопасности в оккупации», — добавил Федоров.

#Мелитополь #оккупация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17927

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