россияне заставляют жителей оккупированной части Запорожской области проходить все круги беззакония — мэр Мелитополя Иван Федоров

Оккупанты устроили на захваченных территориях области медицинский террор, когда люди вынуждены выбирать — жизнь или российский паспорт. Также организуют все более жесткую фильтрацию — мобильные блокпосты могут появиться где угодно, а будут проверять всех. Также обычной практикой для них остается похищение людей, независимо от возраста и социального статуса.

Все это россияне делают для того, чтобы снизить сопротивление, которое оказывается с первого дня оккупации и усиливается каждый день. Жителям советуют чистить телефоны и пытаться уехать.

«Там где враг — там бесправие и беззаконие. Никто не может предоставить гарантии безопасности в оккупации», — добавил Федоров.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/17927

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