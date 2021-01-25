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Россиянку оштрафовали за слишком громкие крики во время избиения мужем

Россиянку оштрафовали за слишком громкие крики во время избиения мужем

Жительницу села Зольное Самарской области оштрафовали за то, что она слишком громко кричала в то время, как ее избивал муж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Конфликт между супругами произошел в ночь на 17 мая 2020 года. Соседи вызвали полицейских из-за шума, приехавшие на вызов сотрудники МВД сочли, что россиянка виновата в нарушении тишины.

На следующий день, после опроса соседей, материалы передали в административную комиссию, которая оштрафовала женщину на 500 рублей. Она попыталась обжаловать решение в Жигулевском районном суде, указав, что кричала из-за насилия, но суд оставил решение административной комиссии в силе.

Как пишет «Комсомольская правда», летом женщина попадала в больницу с истощением и синяками по всему телу. По словам ее сестры, врачи пришли к выводу, что пострадавшую минимум месяц морили голодом.

Дети супругов рассказали, что отец морил мать голодом и избивал, а сам закрывался на кухне и устраивал посиделки с друзьями. Когда в гости к семье приехала сестра потерпевшей, та весила около 35 килограммов. В ближайшее время уголовное дело против ее мужа должны передать в суд — мужчину обвиняют по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Источник: lenta.ru

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