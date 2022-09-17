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российская авиация стала использовать ракеты Х-47М «Кинжал»

российская авиация стала использовать ракеты Х-47М «Кинжал»

Итак… всё чаще вижу сообщения о том, что российская авиация стала использовать ракеты Х-47М «Кинжал».

Использования Х-47М я опасался на День Независимости, поскольку ими могли нанести удар по Украине в рамках масштабного террора, но тогда все же применили Х-22.

Что же до «Кинжалов» то их было у россиян менее 40 единиц по состоянию на начало сентября. Ракеты сейчас не производятся в россии из-за отсутствия ряда комплектующих иностранного происхождения.

Данные ракеты имеют самый высокий процент вероятности прорыва нашей ПВО, их перехват крайне проблематичен. К тому же, из-за редкого применения не выработаны алгоритмы противодействия.

С другой стороны, их применение можно расценивать и как конвульсию оккупантов. Поясняю.

Х-47М «Кинжал» применяют для того, чтобы прорвать нашу ПВО и с высокой вероятностью поразить тот объект, который намечен. Но насколько рационально использовать настолько дефицитную и уникальную ракету, если только…

Согласно сообщениям, сейчас в Чёрном море присутствуют носители крылатых ракет «Калибр» с суммарным залпом 28 ракет. Этого суммарного залпа вполне хватит, чтобы прорвать нашу систему ПВО и нанести удар по намеченным целям.

Но бьют не «Калибрами», а «Кинжалами», которые на вес золота. То есть, нет суммарного залпа 28 ракет. Нет суммарного пуска Х-22 в 20 единиц. Нет суммарного отстрела 30 ракет П-800 «Оникс». А то, что есть, с минимальной вероятностью прорвёт ПВО, а с намного большей – не добьётся поставленной цели.

Скажем так, приятного конечно не много, ведь «Кинжал» выполняет ставящиеся перед ним задачи, но это пока. Пока они ещё есть в наличие у оккупантов, либо пока наше ПВО не завершит отработку алгоритмов противодействия.

В любом случае, будущее оккупантов видится в крайне мрачных тонах, если они решили начать расходовать самую ценную свою ракету.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16914

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