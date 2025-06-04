российская «дочка» чешско-австрийской промышленной группы Hennlich поставляет импортные комплектующие подсанкционным заводам

Чешско-австрийская промышленная группа Hennlich продолжает работу в россии через дочернее предприятие, которое ведет дела с оборонными заводами, в том числе попавшими под санкции ЕС и США. Кому принадлежит ООО «Хеннлих» и как предприятие помогает российской военной промышленности во время войны против Украины — в совместном расследовании The Insider и Investigace.cz.

Hennlich Group, основанная в 1922 году Германом А. Хеннлихом в чешском городе Духцов, сегодня остается частной компанией, которая производит технические компоненты и промышленные решения для широкого спектра отраслей. В компании числится около 800 сотрудников, которые работают в 18 европейских странах. Штаб-квартира группы находится в Шердинге, Австрия.

В россии компания работает через дочернее предприятие ООО «Хеннлих», расположенное в Твери. Согласно данным ЕГРЮЛ, его учредителями являются австрийская Hennlich Group GmbH, совладелец чешской компании Hennlich s.r.o. Павел Шумера и сотрудник Hennlich s.r.o. Ян Студничка, которым принадлежат соответственно 45%, 45% и 10% в уставном капитале. У компании есть два обособленных подразделения в Кемерово и в Екатеринбурге, на конец 2024 года в фирме работало 57 человек.

После начала полномасштабной войны объем выручки ООО «Хеннлих» менялся лишь незначительно. В 2022 году она составила 405,5 млн рублей, в 2023-м — 463,3 млн, в 2024-м — 379,8 млн. Хотя у Hennlich есть собственное производство в Твери, бóльшая часть его оборота в россии приходится на перепродажу импортных комплектующих. Например, в 2023 году компания заработала только 37,7 млн рублей на продаже товаров собственного производства и 425,6 млн рублей — на поставках продукции других фирм. О планах Hennlich и дальше продолжать работу в россии свидетельствуют три новых договора лизинга на легковые и грузовые автомобили, оформленные в 2023–2024 годах.

Связи российской фирмы с ее европейскими владельцами подтверждают финансовые операции между ними. Например, в 2023 году совладельцам ООО «Хеннлих» были выплачены дивиденды за предыдущий период: Павел Шумера получил 3,29 млн рублей, Hennlich Group GmbH — 3,11 млн, а Ян Студничка — 732 тысяч рублей. Кроме этого, владелец Hennlich Group GmbH Герман Цебиш, который ранее предоставил российскому филиалу два займа, получил возврат одного долга на сумму €24 тысячи и проценты по другому в размере €4401.

В целом ограничения Евросоюза адресованы европейским компаниям и не распространяются на российские фирмы, такие как ООО «Хеннлих». Однако Шумер, Студничка и Цебиш, будучи гражданами Чехии и Австрии, обязаны соблюдать запрет на сотрудничество с подсанкционными компаниями и лицами. Тем не менее их российское предприятие продолжает работать с военными заводами.

Цех ООО «Хеннлих»

Фото: соцсети компании

ООО «Хеннлих» сотрудничало с оборонными заводами и до начала полномасштабной войны, получив более 20 государственных контрактов. Так, 21 января 2015 года компания подписала договор на 223,2 тысячи рублей с ВНИИА им. Н. Л. Духова — одним из ведущих предприятий Росатома, которое занимается разработкой ядерных боеприпасов. 22 марта 2016 года ООО «Хеннлих» заключило контракт на поставку гофрозащиты для станков для ОАО «НИТИ „Прогресс“». Этот институт сотрудничает с 19 оборонными заводами и участвовал в разработке 186 новых комплексов ракетного и стрелкового вооружения.

В число клиентов ООО «Хеннлих» входили и подсанкционные предприятия, которые не могли напрямую сотрудничать с западными поставщиками. 21 сентября 2018 года фирма заключила контракт с АО «НПК „Уралвагонзавод“» на поставку принадлежностей к станкам для обработки металлов на сумму €34,17 тысячи. Крупнейший на тот момент производитель российских танков уже четыре года находился под санкциями США и Великобритании.

После начала полномасштабной войны сотрудничество с оборонными заводами продолжилось. В то время как европейские владельцы компании получили дивиденды от российского филиала, их фирма поставляла импортные компоненты как минимум четырем предприятиями ВПК. Согласно пояснениям ООО «Хеннлих» к бухгалтерской отчетности, в 2023 году в число его клиентов вошли:

● «Ивановский завод тяжелого станкостроения» — один из крупнейших российских производителей станков для аэрокосмической и оборонной промышленности;

● ПАО «ОДК-Сатурн» — крупнейший производитель газотурбинных двигателей для российской авиации, с 2022 года находящийся под санкциями ЕС, США и Японии;

● АО «Коломенский завод» — производитель дизельных двигателей для кораблей и подводных лодок, в декабре 2023 года включенный в санкционный список ЕС;

● ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», производящий полуфабрикаты из алюминиевых и магниевых сплавов для авиационной промышленности, находится под санкциями Великобритании, ЕС и США.

10 июля 2024 года ООО «Хеннлих» заключило договор с ПАО НПО «Искра» (Пермский край) на 394 тысячи рублей. Это машиностроительное предприятие выпускает твердотопливные ракетные двигатели, которые в том числе используются ракетными войсками стратегического назначения, и с 23 июня 2023 года находится в санкционном списке ЕС.

В ответе на запрос издания Investigace в Hennlich s.r.o. подчеркнули: «Собрание российской компании Hennlich в 2022 году официально запретило менеджменту участвовать в проектах, связанных с военной промышленностью, о чем имеется протокол. Hennlich s.r.o. Чехия и никакая другая европейская компания Hennlich не экспортирует в россию продукцию, технологии или компоненты и не имеет никакого отношения к контракту [с НПО „Искра“]…». Как видно из текста выше, это утверждение противоречит данным госзакупок и финансовой отчетности самой компании. Не подтверждают его и таможенные данные.

Участие материнской компании в поставках подтверждает регистрация новой продукции в россии. 30 января 2025 года ООО «Хеннлих» получило декларацию соответствия на охладитель с двигателем переменного тока, произведенный Hennlich Cooling-Technologies GmbH. Для получения такой декларации российская фирма должна была предоставить в Росаккредитацию целый пакет документов — от учредительных документов производителя до протоколов испытаний и договора уполномоченного лица. Подобный договор заключается между импортером и производителем и заверяется печатями обеих сторон. Все это ставит под сомнение утверждение Hennlich s.r.o. о прекращении экспорта в россию.

Всего с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года ООО «Хеннлих» получило 583 поставки продукции на $2,9 млн. Большинство категорий товаров были запрещены к экспорту в россию вне зависимости от того, кому они предназначались. Так, HS код 401693, на который пришлось 26% всех поставок, относится к резиновым изделиям, используемым в промышленности и машиностроении. Экспорт таких изделий был запрещен Регламентом Совета ЕС от 21.06.2022. Механические уплотнения, импортированные под кодом HS 848420, классифицируются как товары двойного назначения. Запрет на их экспорт был введен ЕС в рамках 12 пакета санкций 18 декабря 2023.

Оказаться нарушителями санкций рискуют не только европейские собственники ООО «Хеннлих», но и их поставщики. Самым крупным внешнеторговым партнером российской фирмы остается немецкая M & V Export und Logistik GmbH из Штутгарта, поставившая ей продукции на $942,2 тысячи.

Помимо собственного филиала, Hennlich Group продолжает работать с российскими клиентами и напрямую. С марта 2022-го по декабрь 2024 года кемеровская компания «Арвесмайнинг» получила 12 поставок продукции производства Hennlich s.r.o. на $83,4 тысячи. Первые отгрузки на $32,7 тысячи выполнила сама чешская фирма, которая до октября 2022 года напрямую работала с российским клиентом. Последующие поставки выполнила турецкая Importir Trading Logistik, которая действовала по поручению чешского производителя.

В ходе войны в Украине бенефициары Hennlich продолжают зарабатывать по обе стороны фронта. Павел Шумера и Герман Цебиш являются бенефициарами украинской компании ТОВ «Геннліх Україна». Если тверская фирма всего лишь показывает стабильный оборот, то бизнес Hennlich во Львове заметно развивается: доходы компании выросли с 62 млн гривен в 2022-м до 98 млн гривен в 2024 году.

российские военные заводы продолжают работу благодаря поставкам новых станков, компонентов для старых станков и заготовок, которые обрабатывают эти станки.

Джерело: nigroll.com

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