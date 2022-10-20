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Российская ДРГ попыталась прорваться через границу на севере Харьковщины

Российская ДРГ попыталась прорваться через границу на севере Харьковщины

На севере Харьковской области попыталась перейти границу вражеская диверсионно-разведывательная группа, но украинские защитники отбили эту атаку.

Об этом заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха сообщил в эфире национального марафона.

«Харьков относительно сегодня спокойно, на фоне вчерашних ракетных обстрелов. Сегодня относительно спокойно, поскольку продолжаются боевые действия не просто в Купянском районе, не просто на севере Харьковщины. Была попытка вражеской ДРГ зайти на севере с государственной границы, из РФ. Атака отбита, но перманентные артиллерийские обстрелы, к сожалению, продолжаются. И продолжается деоккупация от захватнических войск Харьковщины», — отметил Семенуха.

Он рассказал, что сегодня вместе с главой ОВА Олегом Синегубовым выезжал в Купянск.

«Ситуация очень непростая. Все повреждено, все разграблено. Фактически ни у одного коммунального предприятия города Купянск не осталось собственной техники. Разрушен центр, электричество уже восстановили. Массовые преступления. Картина очень печальная», — добавил он.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Елена Нагорная

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