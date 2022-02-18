Российская пропаганда распространяет новый фейк о ВСУ
Российские пропагандисты продолжают распространять фейки об Украине. В Российской Федерации заявили, что в Вооруженные Силы Украины якобы принудительно забирают беременных женщин.
О новом фейке от российских пропагандистов во время внеочередной сессии Харьковского областного совета сообщил начальник управления Службы безопасности Украины в области Роман Дудин.
По словам Дудина, СБУ видит, что часть информационного пространства переполнена, есть «попытки отправить людей за гречкой, за границу и посеять панику».
«Но одно из самых интересных информационных сообщений, которое начали распространять в Белгороде, было о том, что беременных женщин на 6 – 7 месяце принудительно забирают в Вооруженные силы Украины», – отметил глава управления спецслужбы.
Он уточнил, что оккупанты распространяют информацию, что беременных на поздних терминах «заставляют идти и воевать».
Дудин подчеркнул, что со стороны Москвы постоянно делаются попытки расшатать ситуацию в Украине.
Источник: sprotyv.info